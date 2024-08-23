В Росії відповіли на слова Зеленського про створення буферної зони

За словами Антонова, кремлівський правитель Путін ухвалив якесь рішення про відповідь на наступ України.

Україна не зможе створити буферну зону на території Росії, оскільки це просто "неможливо". Так прокоментував слова президента Володимира Зеленського посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов.

Про це пише УНІАН.

"Це неможливо, це неможливо... Жодної буферної зони на території Російської Федерації не буде", – цитують слова Антонова російські ЗМІ.

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За словами російського посла, кремлівський правитель Путін ухвалив якесь рішення про відповідь на наступ України.

"Я твердо переконаний, що всі понесуть суворе покарання за те, що сталося в Курській області. Ні в кого немає сумнівів у тому, що вони будуть знищені, не відтіснені, а будуть знищені", – додав він.

Дипломат запевняє, що Москва не збирається обговорювати зі Сполученими Штатами Америки шляхи захисту своєї території. Водночас він переконаний, що Вашингтон знав про плани українського командування і може "за клацанням пальців" зупинити наступ ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав однією з цілей ЗСУ в Курській області створення буферної зони, яка дасть змогу захистити жителів прикордоння від російських атак.

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