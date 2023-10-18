В Росії відреагували на передавання Україні ракет ATACMS: погрожують НАТО війною

В РФ кажуть, що рішення США щодо таємного передавання Україні ракет ATACMS буде мати глобальні наслідки.

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що передавання Україні ракет ATACMS з боку США нібито матиме глобальні наслідки.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За словами посла РФ, рішення США щодо таємного передавання Україні ракет ATACMS буде мати глобальні наслідки. Він навіть переконаний в тому, що Вашингтон дедалі більше наближає пряме протистояння Росії та НАТО.

"Рішення Білого дому про направлення українцям далекобійних ракет — груба помилка. Наслідки цього кроку, який навмисно приховувався від громадськості, матимуть найсерйозніший характер", — заявив Антонов.

Він також помріяв та заявив, що ATACMS ніяк не вплине на расстановку сил на фронті. Водночас російський диктатор Путін каже про те, що РФ здатна збивати такий тип ракет.

“Постачання ATACMS Україні завдають шкоди та створюють додаткову загрозу, але РФ зможе відбивати такі атаки”, - заявив Путін.

Нагадаємо, що словам російського диктатора суперечить той факт, що в Луганську та Бердянську ППО окупантів не зуміла збити ракети. Ба більше, була знищена одна з установок “Панцир”.

Читайте також: