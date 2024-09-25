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В Росії вигадали черговий недолугий засіб протидії зенітним дронам ЗСУ з категорії "розмальовка": відео

В Росії вигадали черговий недолугий засіб протидії зенітним дронам ЗСУ з категорії "розмальовка": відео

FPV-дрон / Фото: Телеграм-канал очільника Мінцифри Михайла Федорова

Такими діями ворог доводить, що українські зенітні FPV-дрони завдають росіянам значної шкоди.

На рівні зі встановлення камер заднього огляду на розвідувальні БПЛА у РФ продовжують шукати засоби протидії українським зенітним FPV-дронам. І одним з них стало використання росіянами розпізнавальних знаків Повітряних сил України та, чомусь, Balkenkreuz, розпізнавального знаку Вермахту.

Відео зі збиттям російського розвідувального БПЛА типу ZALA 421 у саме такому забарвленні показав волонтер Сергій Стерненко.

Як саме така "розмальовка" мала ввести в оману українського оператора зенітного дрона на думку росіян - невідомо. Бо сплутати російську ZALA 421, за формою фюзеляжу, з якимось іншим дроном доволі важко. Більше того, сам алгоритм виявлення та наведення оператора на ворожі розвідувальні дрони певною мірою виключає можливість помилки.

Але загалом цей випадок дійсно демонструє, що у РФ зараз намагаються якнайшвидше знайти бодай якесь працююче рішення для протидії українським зенітним FPV-дронам на рахунку яких вже сотні знищених розвідувальних БПЛА.

Водночас, враховуючи поширення такого засобу протидії, дійсно слід дуже ретельно підійти до питання унеможливлення так званого frendly fire й у сфері безпілотних систем. Це може бути здійснено, на основі аналога системи "свій-чужий", єдиної автоматизованої системи із об'єднанням даних щодо власних розвідувальних БПЛА та зведених у єдиний масив даних щодо обстановки у повітряному просторі. А також, звісно, візуальному розпізнанню оператором зенітного FPV-дронам цілі за її силуетом.

Також варто враховувати те, що й у РФ починає розвиватися тема зенітних дронів для протидії вже українським розвідувальним БПЛА. Але поки перша відома атака російського зенітного FPV-дрона виявилась невдалою.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік.

ЗСУ показали двобій українського FPV-дрона та ворожого "Мавіка"

ЗСУ показали двобій українського FPV-дрона та ворожого "Мавіка"

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