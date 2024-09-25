В Росії вигадали черговий недолугий засіб протидії зенітним дронам ЗСУ з категорії "розмальовка": відео

На рівні зі встановлення камер заднього огляду на розвідувальні БПЛА у РФ продовжують шукати засоби протидії українським зенітним FPV-дронам. І одним з них стало використання росіянами розпізнавальних знаків Повітряних сил України та, чомусь, Balkenkreuz, розпізнавального знаку Вермахту.

Відео зі збиттям російського розвідувального БПЛА типу ZALA 421 у саме такому забарвленні показав волонтер Сергій Стерненко.

Як саме така "розмальовка" мала ввести в оману українського оператора зенітного дрона на думку росіян - невідомо. Бо сплутати російську ZALA 421, за формою фюзеляжу, з якимось іншим дроном доволі важко. Більше того, сам алгоритм виявлення та наведення оператора на ворожі розвідувальні дрони певною мірою виключає можливість помилки.

російських окупантів настільки дістав наш Небесний русоріз, що вони розмалювали Zala у чорний колір та нанесли українські жовто-сині лівреї



Вони думали, це допоможе.

Але ліврея – знак тільки первинної ідентифікації, тож що б не малювали далі росіяни, їхні крила однаково… pic.twitter.com/Td7kpwgNK2 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 25, 2024

Але загалом цей випадок дійсно демонструє, що у РФ зараз намагаються якнайшвидше знайти бодай якесь працююче рішення для протидії українським зенітним FPV-дронам на рахунку яких вже сотні знищених розвідувальних БПЛА.

На Курахівсько-Вугледарському напрямку по наземних цілях працюють ваші дрони.

По повітряних цілях так само.



Зенітники прикривають наші війська та щоденно збивають російські розвідБПЛА.

Без цієї роботи піхоті було б іще важче.



Дякую за вашу допомогу pic.twitter.com/vTnfhb0McV — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 24, 2024

Водночас, враховуючи поширення такого засобу протидії, дійсно слід дуже ретельно підійти до питання унеможливлення так званого frendly fire й у сфері безпілотних систем. Це може бути здійснено, на основі аналога системи "свій-чужий", єдиної автоматизованої системи із об'єднанням даних щодо власних розвідувальних БПЛА та зведених у єдиний масив даних щодо обстановки у повітряному просторі. А також, звісно, візуальному розпізнанню оператором зенітного FPV-дронам цілі за її силуетом.

Також варто враховувати те, що й у РФ починає розвиватися тема зенітних дронів для протидії вже українським розвідувальним БПЛА. Але поки перша відома атака російського зенітного FPV-дрона виявилась невдалою.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік.

ЗСУ показали двобій українського FPV-дрона та ворожого "Мавіка"

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