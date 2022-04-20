Катастрофічна помилка: в Росії високопосадовці все більше критикують Путіна та бояться економічної кризи

Катастрофічна помилка: в Росії високопосадовці все більше критикують Путіна та бояться економічної кризи

В Росії високопосадовці все більше критикують Путіна через його повномасштабне вторгнення в Україну. Вони вважають, что війна “відкине країну на роки назад”.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Путін поки що не планує змінювати свій курс щодо війни в Україні. Він все більше і більше покладаючись на коло радників, відкидає спроби інших чиновників попередити його про суттєві економічні та політичні збитки.

“Ряди критиків на вершині влади залишаються обмеженими, розкиданими на високопоставлені посади в уряді та державному бізнесі. Вони вважають, що вторгнення було катастрофічною помилкою, яка відкине країну на роки назад”, - пише Bloomberg.

Деякі з джерел видання говорять, що вони все більше поділяють страх, висловлений представниками американської розвідки, що Путін може звернутися до обмеженого використання ядерної зброї, якщо зіткнеться з провалом кампанії, яку він вважає “своєю історичною місією”.

У той же час підтримка Путіна залишається великою серед більшої частини російської еліти. Частина з них вважає, що конфлікт із Заходом неминучий і що економіка адаптується до масштабних санкцій, запроваджених США та його союзники.

“Все більше і більше провідних інсайдерів прийшли до переконання, що прагнення Путіна продовжити вторгнення прирікає Росію на роки ізоляції та посилення напруженості, через які її економіка постраждає, її безпека буде скомпрометована, а її глобальний вплив буде випотрошено. Кілька бізнес-магнатів зробили завуальовані заяви, ставлячи під сумнів стратегію Кремля, але багато потужних гравців занадто бояться посилення придушення інакомислення, щоб публічно висловлювати свої занепокоєння”, - додали у виданні.

Нагадаємо, що президент Європейської ради оприлюднив у своєму акаунті в соцмережі знімки, як він відвідав Україну - зокрема Бородянку на Київщині.

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