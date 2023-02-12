В Росії виявили таємне поховання "вагнерівців" – з України їх вивозять далекобійники (фото)

ПВК "Вагнер" перевозить тіла окупантів, які загинули на війні проти України, за допомогою звичайних далекобійників.

Під Москвою місцеві мешканці виявили таємне поховання "вагнерівців", яких з України вивозять далекобійники.

Про це розповів український блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформацію також підтверджують ЗМП РФ.

Так, в одній із соцмереж жінка на ім’я Анна Соколова розповіла, що поховання 22 загиблих "вагнерівців" виявили жителі селища Фрянове (міський округ Щелково Московської області). За їхніми словами, свіжі могили були біля цвинтаря села Маврине.

Фото: Анатолій Штефан

"Вони були оформлені в одному стилі – з вінком-триколором і вінком з емблемою, схожою на "Вагнер", а посередині хрест. За словами представників цвинтарної адміністрації, тут упокоїлися "добровольці спецоперації", – йдеться у повідомленні.

Пропагандистські ЗМІ також повідомляють, що "вагнерівці" переправляють тіла своїх загиблих в Україні за допомогою далекобійників у вантажівках.

Так, на одній із російських бірж було опубліковано таке замовлення: "Вага – 6 тонн, об'єм 82 кубометри. Вантаж 200".

Фото: Анатолій Штефан

Вантаж потрібно було забрати у Ростовській області та відвезти до Балашихи. За це платять 60 тисяч рублів і водію обов’язково треба мати рефрижератор. Зазначається, що замовником послуги є ПВК "Вагнер".

Розмістила замовлення ростовська фірма "Дисавтотранс", яка спеціалізується на вантажоперевезеннях. Але це лише посередник – замовлення компанія отримує від третьої особи, а потім розміщує на біржі.

У компанії стверджують, що цинкові вантажі з'являються майже кожен день. Приймати вантаж потрібно зі складу, розвантажувати на склад.

За даними журналістів, вантаж їде без супроводу, але на постах проблем не повинно бути – дають супровідні документи з моргу.

"Взагалі, це, напевно, якесь оборонне замовлення. Це "вагнерівці", - заявили в організації.

Найманці ПВК "Вагнер"

Нещодавно пресслужба Євгнена Пригожина повідомила, що ПВК "Вагнер" припинила набір ув'язнених на війну проти України, утім причин там не озвучили.

За даними ЗМІ , кількість "вагнерівців" зменшилася уп'ятеро. Раніше кількість ув'язнених найманців становила 50 тисяч, а зараз залишилося близько десяти тисяч.

Російські ЗМІ повідомляли, що ув'язнені припинили вірити обіцянкам "вагнерівців" і зрозуміли, що потрапити на війну до України – це спосіб не вийти на волю, а загинути.

За даними Міноборони Британії, рішення Пригожина припинити вербування ув'язнених може бути ухвалене через конкуренцію з Міноборони РФ.

Читайте також: