В Росії волонтери збирають собачу шерсть на шкарпетки для мобілізованих окупантів

В Росії знайшли рішення проблеми з військовою формою для окупантів, на яку мобілізовані неодноразово нарікали. Там збирають собачу шерсть, яку потім використовуватимуть для шкарпеток.

В Росії збирають собачу шерсть на шкарпетки для мобілізованих окупантів.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Як зазначається, матеріал збирають волонтери. Потрібна саме вичесана, а не обстрижена шерсть. Використовуватимуть її для шкарпеток, поясів та ниток для російських окупантів.

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який вже нібито приїжджав інспектувати білоруські частини, може готувати ув'язнених для повторного нападу з території Білорусі.

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