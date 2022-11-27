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В Росії волонтери збирають собачу шерсть на шкарпетки для мобілізованих окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
431
Час на прочитання
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В Росії волонтери збирають собачу шерсть на шкарпетки для мобілізованих окупантів

Фото: Pexels

В Росії знайшли рішення проблеми з військовою формою для окупантів, на яку мобілізовані неодноразово нарікали. Там збирають собачу шерсть, яку потім використовуватимуть для шкарпеток.

В Росії збирають собачу шерсть на шкарпетки для мобілізованих окупантів.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах. 

Як зазначається, матеріал збирають волонтери. Потрібна саме вичесана, а не обстрижена шерсть. Використовуватимуть її для шкарпеток, поясів та ниток для російських окупантів.

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який вже нібито приїжджав інспектувати білоруські частини, може готувати ув'язнених для повторного нападу з території Білорусі. 

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Дата публікації
Перегляди
431
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