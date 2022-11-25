В Росії вражені намірами України деокупувати Крим: "Про це не може і йтися"

Прессекретар фюрера Путіна Пєсков вражений намірами України деокупувати Крим.

Про це це з посиланням на заяву Пєскова пишуть русійські пропагандистські ЗМІ.

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Як зазначається, свою заяву він зробив на тлі свіжого інтерв’ю президента Володимира Зеленського, в якому він закликав не витрачати час на розгляд варіантів завершення війни.

"Ви знаєте, що від самого початку, і про це говорив президент неодноразово ще до початку "СВО", у Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернуто Україні силовими методами, силовим шляхом. І де-факто Україна від цього не відмовилася, для нас це ні що інше як обговорення теми відчуження територій РФ, якогось іншого розуміння тут бути не може, про це не може і йтися", - сказав Пєсков.

Що відомо про повернення Крима

Після звільнення Херсона від російських окупантів українські військові ще ближче наблизилися до Крима. На думку експертів, півострів може стати природним котлом для росіян. Усім військам, які туди заходили, не вдавалося нормально залишити Крим.

Зокрема, в Криму час від часу лунають вибухи. Нещодавно "забавовнило" Севастополі, Балаклаві та Євпаторії.

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