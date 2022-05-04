"В Росії вже почали продавати перемогу": Арестович про приїзд кремлівського пропагандиста Соловйова до Маріуполя

"В Росії вже почали продавати перемогу": Арестович про приїзд кремлівського пропагандиста Соловйова до Маріуполя

Соловйов опублікував фото з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним поблизу Металургійного комбінату імені Ілліча.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов нині перебуває в оточеному російськими окупантами Маріуполі.

Соловйов опублікував фото з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним поблизу Металургійного комбінату імені Ілліча. На світлині кремлівський рупор позує у військовій формі, у касці та бронежилеті без жодних надписів, які свідчили б про його відношення до преси.

"З Денисом Пушиліним у Маріуполі на прохідній Заводу Ілліча", - написав Соловйов у Telegram.

"В Росії вже почали продавати перемогу, це добре", - заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну, коментуючи візит Соловйова до Маріуполя.

"На заводі Ілліча, там, де була 36 бригада морської піхоти нашої і звідки прорив був у бік "Азовсталі". Тут же як працює пропаганда: російські громадяни не особливо розрізняють, де "Азовсталь", а де "Ілліча", тому вони бачать, що на якомусь там заводі чинять супротив українські війська, і ось показують Соловйова на якомусь там заводі: " Ух, мабуть, припинилося, мабуть, перемогли". "Ілліча" там чи "Азовсталь" – це вже складні категорії для людей, які ніколи не були у Маріуполі, а картинка, ілюзія створюється: що ось – перемогли. Тобто почали продавати перемогу. Це добре", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці просять владу втрутитися та розв'язати це питання.

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