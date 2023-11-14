В Росії з'явився "замінник" Пригожина: відкрито критикує Путіна за провал "СВО"

До цього Закревський особливо в медіапросторі не висвітлювався.

В Росії її з'явився новий “Євген Пригожин”. Його ім’я - Георгій Закревський, який є власником невеликої російської ПВК “Паладін”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер Денис Казанський.

За його словами, Закревський у своїх інтерв’ю останнім часом відкрито критикує Путіна за провалену “спеціальну військову операцію”. Водночас Пригожин самого російського диктатора в цьому не звинувачував, він був незадоволений роботою Герасімова та Шойгу.

“Закревський “наїхав” одразу на російського диктатора і заявив, що саме Путін несе відповідальність за всі провали Росії. Раніше Закревський був непублічною фігурою, але тепер явно вирішив косплеїти іншого відомого власника ПВК і зайшов одразу з козирів”, - написав Казанський.

Нагадаємо, що призначення сина Пригожина очільником ПВК "Вагнера" не реанімує цю військову організацію.

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