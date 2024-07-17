В Росії закінчуються запаси танків: чи так це насправді — Defense Express

Британське видання The Economist опублікувало статтю, в якій стверджується, що запаси Росії по танках та іншій бронетехніці можуть виснажитися до такої міри, що армія РФ не зможе проводити наступальні операції вже у наступному році. Це, на думку авторів, може змусити Путіна шукати шляхи для короткострокового перемир'я.

Однак аналітики Defense Express так не вважають.

Видання The Economist пише, що реальні виробничі спроможності російського ВПК по виготовленню нових танків реально малі, значна частина техніки на базах зберігання уже не придатна до повернення у стрій, через що армія РФ має все більші проблеми із компенсацією втрат, отриманих на полі бою.

The Economist у цій своїй публікації наводить наступні дані. За консенсусними оцінками розвідувальних структур країн Заходу, за весь час повномасштабної війни проти України Росія втратила мінімум 3 тисячі танків та 5 тисяч різних типів бронемашин. Щоб компенсувати настільки масштабні втрати, росіяни мають лише один шлях – знімати з консервації техніку на базах зберігання за Уралом.

Далі автори видання цитують слова аналітика Павла Лузіна про те, що Росія в своєму нинішньому стані здатна зробити за рік лише 30 нових танків Т-90М, це тобто буквально "з нуля", від першого до останнього агрегату.

Бо мовляв, доволі часто бувають випадки, коли росіяни для виготовлення формально "нових" ОБТ використовують старі вузли та агрегати, накопичені на складах зберігання.

Багато в чому санкції Заходу реально спрацювали для ускладнення виробництва танків у РФ, бо тепер росіяни не можуть напряму імпортувати наприклад високовольтні електросхеми, підігрівачі палива і тепловізійні матриці. Є можливість брати китайські аналоги, але вони поступаються якістю виготовлення.

Також The Economist цитує слова аналітика IISS Майкла Герстада про те, що в росіян на базах зберігання може бути мінімум ще 3 тисячі танків, але мовляв ці машини з початку повномасштабного вторгнення "не зрушили з місця ані на дюйм", що начебто може бути свідченням поганого технічного стану цих ОБТ.

Також видання цитує і OSINT-ера Річарда Верекера, котрий за наявними у відкритому доступі супутниковими знімками порахував, що в 2023 році росіяни зняли з консервації до 4800 одиниць ствольної артилерії, і що на базах зберігання може бути ще 7 тисяч одиниць ствольної артилерії.

Із цих всіх ввідних даних автори The Economist і дійшли до висновку, що запаси озброєння в РФ можуть виснажитись до середини 2025 року з тим, щоб примусити агресора відмовитись від масштабних наступальних операцій. Але у цих всіх підрахунків є одразу кілька слабких місць, кажуть у Defense Express.

Зокрема, аналітики кажуть, що ці підрахунки не враховують ту техніку армії РФ, яка зараз може проходити відновлення на ремонтних заводах, тобто фактичний резерв озброєння може бути значно більшим, а відповідно очікувана межа "виснаження запасів" зсувається.

"Ну і загалом, не до кінця зрозуміло, якого саме ефекту в плані підтримки України мають досягти ці підрахунки", - додають аналітики.

Нагадаємо, видання The Economist написало, що розхвалений російський наступ на Харків на півночі, який почався в травні, – провалився. Успіхи РФ в інших місцях, особливо на Донбасі, були як стратегічно незначними, так і досягнуті величезною ціною. Питання зараз не в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, а в тому, як довго Росія зможе підтримувати поточний темп операцій.

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