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В Росії завод із виробництва патронів переводить співробітників на неповний робочий тиждень

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В Росії завод із виробництва патронів переводить співробітників на неповний робочий тиждень

Фото: pixabay.com

Це один із найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї.

Понад 500 співробітників перевели на неповний робочий тиждень на "Барнаульському верстатобудівному заводі" в Росії.

Про це пише "Тайга. Инфо". 

"Ми маємо інформацію про запровадження неповного робочого тижня до 31 травня для 509 працівників підприємств, які перебувають під управлінням холдингової компанії "Барнаульський верстатобудівний завод", – повідомила журналістам заступник начальника управління Алтайського краю праці та зайнятості населення Олена Чувашова.

АТ "Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.

За даними, 2021 року понад 70% продукції експортувалося, зокрема до країн Північної Америки.

Нагадаємо, понад 300 співробітників скорочують на "Барнаульському патронному заводі". Це один із найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї.

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