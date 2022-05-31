В Росії завод із виробництва патронів переводить співробітників на неповний робочий тиждень

Це один із найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї.
Понад 500 співробітників перевели на неповний робочий тиждень на "Барнаульському верстатобудівному заводі" в Росії.
Про це пише "Тайга. Инфо".
"Ми маємо інформацію про запровадження неповного робочого тижня до 31 травня для 509 працівників підприємств, які перебувають під управлінням холдингової компанії "Барнаульський верстатобудівний завод", – повідомила журналістам заступник начальника управління Алтайського краю праці та зайнятості населення Олена Чувашова.
АТ "Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.
За даними, 2021 року понад 70% продукції експортувалося, зокрема до країн Північної Америки.
Нагадаємо, понад 300 співробітників скорочують на "Барнаульському патронному заводі". Це один із найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї.
Читайте також:
- Через санкції у РФ вже відчувається дефіцит озброєння — Буданов
- Ірак надав Росії контрабандну зброю для війни проти України - ЗМІ
- В Росії вибухнув пороховий склад: є загиблі