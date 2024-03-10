В Росії змінили головнокомандувача військово-морським флотом: що про це відомо

Військово-політичне командування РФ поки що офіційно подію не коментувало.

В Росії відправили у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова. Цю посаду він обіймав від травня 2019 року.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як зазначається, Кремль відправив у відставку Євменова, натомість призначив командувачем Північним флотом Олександра Моїсеєва. Російська преса пише, що призначення “вже доведено до особового складу”.

"Але в Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться", - йдеться в публікації одного зі ЗМІ.

Водночас військово-політичне командування РФ поки що офіційно подію не коментувало. Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення до України Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Британії та інших країн.

Примітно, що відставка російського головнокомандувача ВМФ відбувається на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту РФ довкола Криму.

Нагадаємо, що окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною.

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