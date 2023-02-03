В Росії значно уповільнилося вербування найманців до ПВК "Вагнера" - британська розвідка

Пік вербування був влітку на восени.

У Росії змешилися масштаби програми вербування ув'язнених до ПВК "Вагнера" - порівняно з піковим періодом, який був влітку восени 2022-го.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - йдеться у звіті.

Британські розвідники наголошують, що, за даними російської Федеральної служби виконання покарань станом на 31 січня 2023-го, в країні нараховують 433 тис. ув'язнених. Ці цифри свідчать про скорочення на 6 тис. в'язнів від листопада 2022-го. Тим часом дані ФСВК вказують, що від вересня до листопада 2022-го кількість засуджених скоротилася на 23 тис.

"Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, що сприяло цій тенденції", - наголошують у розвідці Британії.

Також у звіті наголошують, що непідтверджені дані від українських військових свідчать про те, що РФ вже не так покладається на атаки "вагнерівці" в стилі "живої хвилі" в ключових секторах.

Нагадаємо, радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що у російського олігарха, власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "вистачить людей на 6-9 місяців", якщо збережеться нинішня система "утилізації вагнерівців".

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