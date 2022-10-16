В Росії знову палав військкомат – будівлю підпалили вдруге за рік

У місті Щолково Московської області у ніч проти 16 жовтня у будівлі військкомату сталася пожежа через пляшку із запальною сумішшю, яку кинув невідомий. Пожежа спалахнула на першому поверсі.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Навесні цього року вже був підпал будівлі комісаріату.

Так, 18 травня невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, почалася пожежа. Постраждали два кабінети, зокрема архів.

Підпали військкоматів та "часткова" мобілізація в РФ

Після оголошення президентом Володимиром Путіним 21 вересня "часткової" мобілізації у Росії почастішали випадки підпалів військових комісаріатів по всій країні.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, планується призвати до 300 тис. осіб.

Наприкінці серпня у Тверській області РФ намагались підпалити військкомат, працівник якого агітував йти вбивати українців.

Військкомати також намагалися спалити у місті Волгоград, а також Рязанській і Ростовській областях.

За даними Генштабу ЗСУ, "часткова" мобілізація фактично поглинає невеликі населені пункти віддалених регіонів Росії.

У Хабаровському краї військкома звільнили за "перегинання".

Росії військкоми лізуть навіть у кватирки в будинках, щоб вручити повістки.

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