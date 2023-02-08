В Росії знову "тури" колоніями: Міноборони РФ і "Вагнер" конкурують між собою за зеків

ПВК "Вагнер" і російське Міноборони одночасно вербують зеків у колоніях, конкуруючи між собою.

Про це заявивила російська правозахисниця, голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, інформує FREEДОМ.

За її словами, підопічні Шойгу "посувають" Пригожина у вербуванні через низку провалів "Вагнер", зокрема, через показові страти.

"Провал із вербування був у грудні. Він був пов’язаний із публікацією несудових публічних страт із застосуванням кувалди. Нещодавно з українського коптера було знято розправу ув’язнених над своїм командиром", – каже Романова.

Також ув'язнені дізналися, що керівництво "Вагнер" використовує зеків як гарматне м'ясо.

"Плюс до всього ми дедалі частіше отримуємо повідомлення з фронту, як відбуваються атаки у "Вагнер", а саме вони спочатку пускають трьох-чотирьох бійців з-поміж колишніх ув’язнених, які йдуть у повний зріст, можливо, вони під якимось впливом. Ціною свого життя вони виявляють точку, з якої українські бійці ведуть вогонь, і потім уже починається атака", — повідомила російська правозахисниця.

Як відбувається вербування ув’язнених Міністерством оборони РФ.

За її інформацією, минулими вихідними представники Міноборони РФ побували в багатьох колоніях країни-агресорки.

"Збирають ув’язнених усіх, крім інвалідів, і виступає перед ними представник. Він говорить, про те, як українці напали на Росію. Наголошує, що він не "Вагнер", а Міністерство оборони. Також говорить про те, що він зараз готує до етапу на фронт найкращих із найкращих, тих самих, які були двічі проанкетовані, і що проводиться це добровільно, що можна відмовитися. Але він весь час каже, що поки що можна відмовитися, і не приховує, що повернеться", — додала Романова.

Ув'язненим за участь у вбивствах українців обіцяють тільки помилування, про гроші не йдеться. Зеки йдуть в армію на законному рівні, оскільки в РФ дозволили тим, хто має судимість, служити.

"Ця пропозиція порівняно з пропозицією “вагнерівців” має привабливіший вигляд, тому що гроші ув’язнених цікавлять менше, ніж свобода, адже гроші отримують родичі на волі й ув’язнені на них вплинути не можуть, а в більшості родичів немає взагалі. Найголовніше, від Міністерства оборони РФ вони чекають, що позасудових страт не буде", — пояснила вона.

Раніше російські ЗМІ писали, що ПВК "Вагнер" по другому колу вербує зеків у колоніях, але охочих у десятки разів менше.

За інформацією британської розвідки, у Росії значно сповільнилося вербування найманців у ПВК "Вагнер".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців".

За інформацією російських правозахисників, із 50 тисяч російських зеків, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні в Україні, на фронті залишилося лише 10 тисяч осіб. Решта – або вбиті, або поранені, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон.

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