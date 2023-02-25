В Росії знову закінчилися запаси іранських безпілотників - розвідка Британії

Окупанти будуть шукати варіанти поповнення запасів.
Агресорка Росія знову вичерпала запаси іранських дронів, якими атакує Україну. Москва прагнутиме поповнити ресурс дроні.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
"Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет", - вважають британські розвідники.
У зведенні наголошують, що повідомлень про використання іранських днонів-камікадзе в Україні не надходило приблизно від 15 лютого 2023 року.
До цього українські Збройні сили повідомляли, що від кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136. Крім того, десятки було знищено у перші кілька днів року.
Нагадаємо, за інформацією видання Der Spiegel, Пекін і Москва нібито ведуть переговори про закупівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені вже у квітні. Повідомляється, що компанія Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед постачанням їх Міністерству оборони Росії.
Своєю чергою, CNN. пише, що у Китаї уряд не підтверджує інформацію ЗМІ про те, що країна постачає безпілотники Росії. Повідомлення ЗМІ, які писали про начебто підтриму РФ з боку країни, спростувують.
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