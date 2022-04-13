В Росії знову заявили про обстріл з боку України прикордонного загону в Курській області

В Росії знову заявили про обстріл з боку України прикордонного загону в Курській області

Курська область РФ межує із Сумською областю.

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт стверджує, що сьогодні, 13 квітня, російський прикордонний загін обстріляли з боку України.

Кореневський район межує з Сумською областю України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Сьогодні біля 14-ї години в Кореневському районі Курської області був обстріляний прикордонний загін з боку України стрілецькою зброєю. Жертв і руйнувань немає", - сказав Старовойт.

Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що РФ готує провокації на своїй території, щоб звинуватити в них українських силовиків.

Нагадаємо, у Курській області РФ почалася паніка, російські силовики посилюють охорону території.

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