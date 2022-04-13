В Росії знову заявили про обстріл з боку України прикордонного загону в Курській області

Курська область РФ межує із Сумською областю.
Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт стверджує, що сьогодні, 13 квітня, російський прикордонний загін обстріляли з боку України.
Кореневський район межує з Сумською областю України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Сьогодні біля 14-ї години в Кореневському районі Курської області був обстріляний прикордонний загін з боку України стрілецькою зброєю. Жертв і руйнувань немає", - сказав Старовойт.
Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що РФ готує провокації на своїй території, щоб звинуватити в них українських силовиків.
Нагадаємо, у Курській області РФ почалася паніка, російські силовики посилюють охорону території.
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