В Росії зробили заяву щодо мирних переговорів з Україною

У Кремлі вважають, що повернення до стамбульських домовленостей може стати основою для мирних переговорів.

Для досягнення миру президент України Володимир Зеленський повинен скасувати указ про заборону переговорів з Росією та дати вказівку повернутися до діалогу на основі стамбульських домовленостей.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій указ і дати вказівку про відновлення діалогу на основі стамбульських домовленостей з урахуванням реалій, що складаються на землі", – сказав він.

Також він прокоментував слова новообраного президента США Дональда Трампа щодо втрат Росії та України у війні. Він сказав, що в Кремлі уважно ознайомилися з його заявою, але, на їхню думку, цифри зовсім інші.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна - 400 тисяч.

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