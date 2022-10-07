В Росії зростає незадоволення діями фюрера Путіна: український дипломат повідомив деталі

В Росії зростає незадоволення діями фюрера Путіна. Тому йому в Креміль шукають заміну. Та таку заміну, як влаштує Захід.

Про це в ефірі радіо “НВ” повідомив український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007−2009 роках Володимир Огризко.

За його словами, навколо Путіна відбуваються переговори щодо його зміни. Ведуться “позалаштункові контакти із Заходом”.

“Публіка навколо Путіна давно зрозуміла: Росія програє. І якщо є бодай якийсь шанс на порятунок — це насамперед зміна лідера, на якого повісять усіх собак. Вони хочуть спробувати витягти собі якесь помилування, щоб їх не посадили поряд з ним на лаву Міжнародного кримінального суду чи спеціального трибуналу”, — наголосив Володимир Огризко.

Він також додав, що ці спроби приречені на поразку, тому що росіяни наповнені злочинними поглядами.

“Це все одна шайка, збіговисько злодіїв, які захопили владу в Росії. Там немає альтернативи. Це перетасування однієї колоди і спроба витягти з неї когось, кого можна продати Заходу як реформатора. Це те, чим зараз опікується вся ця шайка. Вони вірять, що їм вдасться переконати Захід, що містер “Х” буде чудовим, кращим, прозахіднішим, ліберальним, демократичним, чого не може бути за визначенням”, - підкреслив український дипломат.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу привітав фюрера Путіна з 70-річчям. Він побажав йому зустріти наступний день народження за ґратами.

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