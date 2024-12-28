В Росії ЗСУ знищили склад, де ремонтували "Шахеди": Генштаб про деталі атаки

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по складу з "Шахедами" в Орловській області.

У четвер, 26 грудня Повітряні Сили ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту збройних сил РФ в Орловській області.

Інформацію про удар підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.

Генштаб певен, що ця операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення дронових нальотів по цивільній інфраструктурі України.

"Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об'єкти збройних сил РФ. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі", – запевнили у Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, що попередня атака по Орловській області сталася 22 грудня. Тоді було атаковано важливий логістичний об'єкт армії РФ. Він відіграє важливу участь у забезпеченні окупантів. Повідомлялося, що сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

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