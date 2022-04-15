В Росії припиняють виробляти нові танки: розвідка з’ясувала, які проблеми виникли

В Росії припиняють виробляти нові танки: розвідка з’ясувала, які проблеми виникли

Тепер заводи можуть хіба що ремонтувати стару техніку.

В Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних деталей, попри розрекламоване "імпортозаміщення".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, внаслідок запроваджених санкцій криза виникла на російському "Уралвагонзаводі" в Нижнньому Тагілі. Цей завод виробляє бронетехніку, перш за все – основний танк Росії "Т-72".

Від початку війни проти України підприємство зіштовхнулося з чималими фінансовими проблемами: збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність грошей для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь). Все це значно ускладнило виробництво більшості видів військової техніки.

"Попри широко розрекламоване "імпортозаміщення", РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих", – зазначили в розвідці.

Тож "Уралвагонзавод" вимушений шукати розв'язання фінансових проблем, зокрема, вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами.

Окрім того, зупиняється виробництво нової техніки, зокрема танків "Т-90" і "Т-14" ("Армата"). Створений на заводі "оперативний штаб" тепер основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки.

Нагадаємо, один з російських сенаторів заявив, нібито війна в Україні "досить скоро закінчиться", адже її "не збираються затягувати".

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