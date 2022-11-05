В російській армії через пів року може повністю закінчитися військова техніка: прогноз експерта

В окупантів вже виникли навіть проблеми з військовою технікою, переданою Білоруссю.
Військовий експерт Роман Світан прогнозує, що російська армія в найближчі пів року зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки.
Про це експерт заявив у ефірі проєкту "Freeдом".
Він пояснив, що ЗСУ на сьогодні знищують удвічі-тричі більше військової техніки окупантів, аніж росіянивстигають відновлювати на заводах. Тож в РФ постійно триває негативне сальдо за кількістю техніки.
Світан також повідомив, що росіяни знімають зі зберігання стару військову техніку, намагаються наростити їй броню та одразу відправляють на війну проти України.
"Після запровадження санкцій у РФ швидкість відтворення і виробництва нової техніки зменшилася удвічі, хоча вони і збільшили кількість змін до трьох на добу. Зараз вони заточені під підйом старої техніки, яка є на зберіганні", – розповів військовий експерт.
Він звернув увагу, що саме тому РФ почала знімати зі зберігання важку техніку в Білорусі.
"Білоруси практично всю свою техніку вже передали росіянам. Вона відмінно горить на рубежах нашої Батьківщини. Тому в найближчі пів року росіяни точно зіткнуться з повною відсутністю важкої техніки як такої", – прогнозує Світан.
За його оцінками, в такому разі країна-агресорка звернеться до своїх нечисленних союзників з проханням про нову військову техніку.
Проблеми з технікою в РФ
Нагадаємо, раніше експерт Олександр Мусієнко розповів, що Росія щодня втрачає велику кількість техніки і їй буде важко виготовити довоєнні об'єми. Росіяни ще можуть виготовляти нову техніку, однак вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка. Наразі РФ використовує здебільшого розконсервовану техніку, 30-40% якої – непридатна для використання.
А середині жовтня з’явився аналіз американської розвідки, який свідчить, що запроваджені проти Росії санкції різко обмежили її здатність поповнювати запаси боєприпасів, що використовуються у війні проти України.
Зауважимо, що у війні в Україні Росія втратила вдвічі більше літаків, ніж за час війни в Афганістані: 278 проти 118.
Щодо ситуації з озброєнням, то з ним Росії, окрім Білорусі, допомагає Іран. Так, 5 листопада німецькі ЗМІ повідомили, що до Москви прибув іранський літак з новою партією дронів-камікадзе і, ймовірно, ракетами.
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