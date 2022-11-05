В російській армії через пів року може повністю закінчитися військова техніка: прогноз експерта

В окупантів вже виникли навіть проблеми з військовою технікою, переданою Білоруссю.

Військовий експерт Роман Світан прогнозує, що російська армія в найближчі пів року зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки.

Про це експерт заявив у ефірі проєкту "Freeдом".

Він пояснив, що ЗСУ на сьогодні знищують удвічі-тричі більше військової техніки окупантів, аніж росіянивстигають відновлювати на заводах. Тож в РФ постійно триває негативне сальдо за кількістю техніки.

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Світан також повідомив, що росіяни знімають зі зберігання стару військову техніку, намагаються наростити їй броню та одразу відправляють на війну проти України.

"Після запровадження санкцій у РФ швидкість відтворення і виробництва нової техніки зменшилася удвічі, хоча вони і збільшили кількість змін до трьох на добу. Зараз вони заточені під підйом старої техніки, яка є на зберіганні", – розповів військовий експерт.

Він звернув увагу, що саме тому РФ почала знімати зі зберігання важку техніку в Білорусі.

"Білоруси практично всю свою техніку вже передали росіянам. Вона відмінно горить на рубежах нашої Батьківщини. Тому в найближчі пів року росіяни точно зіткнуться з повною відсутністю важкої техніки як такої", – прогнозує Світан.

За його оцінками, в такому разі країна-агресорка звернеться до своїх нечисленних союзників з проханням про нову військову техніку.

Проблеми з технікою в РФ

Нагадаємо, раніше експерт Олександр Мусієнко розповів, що Росія щодня втрачає велику кількість техніки і їй буде важко виготовити довоєнні об'єми. Росіяни ще можуть виготовляти нову техніку, однак вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка. Наразі РФ використовує здебільшого розконсервовану техніку, 30-40% якої – непридатна для використання.

А середині жовтня з’явився аналіз американської розвідки, який свідчить, що запроваджені проти Росії санкції різко обмежили її здатність поповнювати запаси боєприпасів, що використовуються у війні проти України.

Зауважимо, що у війні в Україні Росія втратила вдвічі більше літаків, ніж за час війни в Афганістані: 278 проти 118.

Щодо ситуації з озброєнням, то з ним Росії, окрім Білорусі, допомагає Іран. Так, 5 листопада німецькі ЗМІ повідомили, що до Москви прибув іранський літак з новою партією дронів-камікадзе і, ймовірно, ракетами.

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