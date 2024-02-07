В російському Іжевську стався потужний "приліт" на військовому заводі (відео)

Там начебто виробляють ракетні двигуни.
В Росії знову “розквітла бавовна”. На цей раз не тільки в Бєлгороді. Повідомляється про вибухи в Іжевську.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Як зазначається, потужний вибух пролунав в районі полігону Воткінського військового заводу. Там начебто виробляють ракетні двигуни. На кадрах з чисельних відео видно, як в місці влучання щось дуже потужно палає. Зарево від пожежі видно за багато кілометрів, місцеві мешканці публікують кадри в Мережі.
Нагадаємо, що росіяни поскаржилися, що втратили авто внаслідок "прильоту" дрона ЗСУ.
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