Атака ЗСУ: в російському Орлі продовжує палати нафтобаза

Рятувальники досі не можуть приборкати вогонь.

На нафтобазі "Стальной конь" у російському Орлі й надалі триває масштабна пожежа після атаки ЗСУ.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Відео, що потрапило в мережу, показує, як полум'я охоплює територію об'єкта. Очевидці повідомляють, що рятувальники досі не можуть приборкати вогонь.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу України, атака була здійснена підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Стальной конь" є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, який постачає нафтопродукти для армії РФ.

У російському Орлі після атаки ЗСУ продовжує палати нафтобаза

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