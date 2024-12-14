Атака ЗСУ: в російському Орлі продовжує палати нафтобаза

Рятувальники досі не можуть приборкати вогонь.
На нафтобазі "Стальной конь" у російському Орлі й надалі триває масштабна пожежа після атаки ЗСУ.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Відео, що потрапило в мережу, показує, як полум'я охоплює територію об'єкта. Очевидці повідомляють, що рятувальники досі не можуть приборкати вогонь.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу України, атака була здійснена підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Стальной конь" є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, який постачає нафтопродукти для армії РФ.
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