Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Ростовській області через незграбні дії пілота впав штурмовик Су-25 (фото)

Дата публікації
Перегляди
100
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Ростовській області через незграбні дії пілота впав штурмовик Су-25 (фото)

Фото: соцмережі

В Ростовській області РФ розбився військовий штурмовик Су-25.

Попередньо, сталося це через помилку пілота, який допустив зіткнення з стороннім предметом.

Про це пише російський телеграм-канал Baza. 

Як повідомляється, військовий літак впав на території Ростовської області. Сталося це через помилку пілота, який допустив зіткнення з лінією електромережі.

Після цього літак впав і загорівся. На місці працюють рятувальники. Пілот літака загинув, його особистість встановлюється.

Цікаво те, що подібний інцидент 17 червня стався у Білгородській області, коли теж впав літак Су-25. Тоді пілот також допустив зіткнення з лінією електропостачання.

©

Нагадаємо, що на Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати.

Читайте також:

23 лютого ще відправляв літак у рейс - історія працівника аеропорту Антонов В’ячеслава Денисенко

23 лютого ще відправляв літак у рейс - історія працівника аеропорту Антонов В’ячеслава Денисенко
Наступна публікація