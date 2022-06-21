В Ростовській області через незграбні дії пілота впав штурмовик Су-25 (фото)

В Ростовській області РФ розбився військовий штурмовик Су-25.
Попередньо, сталося це через помилку пілота, який допустив зіткнення з стороннім предметом.
Про це пише російський телеграм-канал Baza.
Як повідомляється, військовий літак впав на території Ростовської області. Сталося це через помилку пілота, який допустив зіткнення з лінією електромережі.
Після цього літак впав і загорівся. На місці працюють рятувальники. Пілот літака загинув, його особистість встановлюється.
Цікаво те, що подібний інцидент 17 червня стався у Білгородській області, коли теж впав літак Су-25. Тоді пілот також допустив зіткнення з лінією електропостачання.
Нагадаємо, що на Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати.
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