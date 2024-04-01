В розвідці назвали кількість окупантів, які воюють в Україні

Наразі сухопутна компонента Збройних сил Росії в Україні нараховує близько 474 тисяч солдатів армії Російської Федерації.

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький у програмі "Security talks" на Апостроф TV.

"До початку цього року цифра коливалася 450-460 тисяч. Є нарощування за рахунок того, що формуються резервні полки, за рахунок того, що вводяться додаткові підрозділи, тому що ширина фронту дуже велика", - наголошує представник ГУР.

З його слів, за рахунок збільшення чисельності особового складу, значних втрат противника, досягаються певні тактичні успіхи на полі бою.

"Якщо говорити про поповнення втрат, про чисельність особового складу сухопутного угруповання, воно постійно зростає або тримається на певному рівні", - додав Скібіцький.

Як повідомлялося, Генштаб назвав втрати РФ станом на 1 квітня 2024-го. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Загалом знищено 442 880 солдатів.

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