В руїнах, без води і світла: як живе звільнений Лиман сьогодні

У прифронтовому місті немає опалення, люди запасаються дровами.

У звільненому Лимані Донецької області після російської окупації не залишилось жодної вцілілої багатоповерхівки. Люди, що залишились у місті, місяцями живуть без води і опалення, розраховують на допомогу волонтерів. Ворог періодично обстрілює місто з артилерії.

Команда ТСН разом із волонтерами відвідала Лиман Донецької області. У місті росіяни все перетворили на руїни.

"Пошкоджені дороги, розбиті будинки, ми їдемо у звільнений Лиман разом з волонтерами з Закарпаття... У дворі з 4-5 багатоповерхівок, здається - ані душі. Але щойно зупиняються наші машини, починають сходитися люди, переважно літнього віку", - йдеться в сюжеті ТСН.

Місцева жителька розповіла журналістам, що в неї "півроку не було світла, води і газу".

Тут лише почало з'являтися світло, але досі немає опалення, у під'їздах складені дрова, у дворах саморобні пічки. Люди радіють теплим ковдрам і продуктам з гуманітарки. Волонтери залишають допомогу просто у дворі. Кажуть, що, коли поїдуть, сусіди мають самі все поділити. Таким чином хочуть, щоб сусіди дбали одне про одного.

У Лимані вже працює кілька магазинів, є стихійні ринки, навіть відкрилися банківські відділення. Але в людей немає грошей, купити продукти переважно немає за що.

Окупанти не припиняють обстріли

Лиман, що розташований неподалік від лінії фронту, піддається регулярним обстрілам, гинуть мирні люди. Зокрема, у вівторок, 29 листопада, російська армія завдала удару по житловому сектору Лимана з РСЗВ "Град".

Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, троє - отримали поранення.

В Інтернеті регулярно з'являються кадри зі зруйнованого міста.

Довідка: звільнення Лимана від окупантів

4 жовтня ЗСУ офіційно підняли український прапор у Лимані. Наступ ЗСУ на півночі Донецької області став для армії РФ несподіванкою. Окупанти, які отримали наказ "жодного кроку назад", хаотично тікали з міста лісами.

Коли українська армія зайшла до Лимана, то виявила там місця масових поховань, причому окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців. У перші дні в могилах було знайдено тіла як військових, так і цивільних. Росіяни ховали українців просто у траншеях.

В могилах у Лимані правоохоронці виявляли, зокрема, тіла дітей, наймолодша дівчинка була 2021 року народження.

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