В СБУ підтвердили, що це вони атакують НПЗ в Росії: скільки вже уражено

Від нового року дрони СБУ активно атакують російські нафтопереробні заводи. Так, на сьогодні пошкоджені і частково виведені з ладу вже 13 НПЗ.

Про це повідомив пресцентр СБУ у довідці про роботу спецслужби за 2022-2024 роки.

В СБУ зазначили, що вони регулярно влаштовують "бавовну" не тільки на тимчасово окупованих територіях України, а й по всій території Росії. У спецслужбі пояснили, що таким чином переносять війну якомога ближче до Кремля.

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"З нового року дрони СБУ активно атакують російські НПЗ. На сьогодні вже 13 нафтопереробних заводів пошкоджені і частково виведені з ладу. Всі заводи працюють на ворожий ВПК – забезпечують російську армію пальним. А отже теж є військовими цілями", – пояснили в українській спецслужбі.

Там зазначили, що в результаті експорт російської нафти впав на третину, а також нагадали, що "вся військова могутність рф тримається на нафті".

Нагадаємо, після однієї з останніх атаки безпілотниками у ніч проти 23 березня спалахнула пожежа на Куйбишевському НПЗ в Самарській області РФ. Завод призупинив роботу.

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