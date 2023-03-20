Розлітаються в різні боки: в СБУ показали, як FPV-дрони філігранно знищують окупантів та їхню техніку

Російські окупанти тікають від українських захисників на бронетехніці. Але від смерті це їх однаково не рятує.

Українські військові знищують російських окупантів, які тікають на бронетехніці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, спецпризначенці показали приклади роботи FPV-дронів з кумулятивними зарядами.

На першому відео російський БТР повертався з позицій із піхотою. Проте у двигун прилетів наш дрон. Після чого бронемашина залишилася догорати з окупантами на місці.

“Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також здійснювала переміщення піхоти. Результат – пряме влучання дрона-камікадзе й оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки. Працюємо далі до повної перемоги”, - наголосили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що українське Міністерство оборони не буде розголошувати плани Збройних сил щодо проведення контрнаступу, який дозволить звільнити українські землі від російських загарбників.

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