В секретному пункті указу Путіна йдеться про чисельність призовників: названо цифру

В секретному пункті указу Путіна йдеться про чисельність призовників, які підлягають мобілізації.

В секретному пункті указу про мобілізацію йдеться про мільйон призовників, які підлягають “частковій” мобілізації.

Про це повідомив ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

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За його словами, в секретному пункті йдеться про призов мільона громадян РФ, а не 300 тисячах, як заявляє влада.

“Що стосується засекреченого пункту, то за моєю інформацією, в ньому йдеться про чисельність мобілізованих, а саме про встановлення цифри в мільйон. У підсумку вони обрали м'якший варіант і переписали звернення Путіна, щоб не дратувати народ”, - пояснив Пономарьов.

Також він додав, що проти мобілізації виступає навіть найближче оточення фюрера Путіна.

Нагадаємо, що звернення Путіна та оголошена ним мобілізація – це визнання поразки у його "спецоперації".

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