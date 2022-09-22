В секретному пункті указу Путіна йдеться про чисельність призовників: названо цифру

В секретному пункті указу Путіна йдеться про чисельність призовників, які підлягають мобілізації.
В секретному пункті указу про мобілізацію йдеться про мільйон призовників, які підлягають “частковій” мобілізації.
Про це повідомив ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.
За його словами, в секретному пункті йдеться про призов мільона громадян РФ, а не 300 тисячах, як заявляє влада.
“Що стосується засекреченого пункту, то за моєю інформацією, в ньому йдеться про чисельність мобілізованих, а саме про встановлення цифри в мільйон. У підсумку вони обрали м'якший варіант і переписали звернення Путіна, щоб не дратувати народ”, - пояснив Пономарьов.
Також він додав, що проти мобілізації виступає навіть найближче оточення фюрера Путіна.
Нагадаємо, що звернення Путіна та оголошена ним мобілізація – це визнання поразки у його "спецоперації".
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