В селах на Рівненщині радіють переселенцям, бо наповнюються школи і стали в пригоді покинуті хати

Людям дають все, що потрібно для подальшого життя.

Безкоштовні будинки, мальовнича природа та поліська гостинність. Тих, хто втікає від війни і потребує допомоги, запрошують жити в селах на Рівненщині. Місцеві переселенцям допомагають продуктами, одягом і навіть шукають роботу. Та не приховують, що мають і свою зацікавленість - розвивати села і наповнювати школи.

Про це йдеться в ТСН.

Чотиримісячній Мілані ще важко заспокоїтися після довгої дороги із Торецька. Вона з мамою, братами та тіткою виїжджала з-під обстрілів, поки її татко боронить Україну. Нині оглядають та заселяються у хату, в якій їм безкоштовно дали жити у селі на Рівненщині. «Ми не очікували таких умов, що буде і пральна машинка і всі комунікації, все в будинку, ми дуже задоволені», - каже Вікторія.

Найсолодша, кажуть, у селі тиша. По їхньому рідному Торецьку, розповідають, окупанти гатять постійно.

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Нині понад 52 тисячі тих, кому надали притулок на Рівненщині. А віднедавна саме у це село почали їхати один за одним. Лілія за день отримує понад пів тисячі дзвінків. Жінка до війни займалася нерухомістю, тепер волонтерка. «Почали телефонувати як агенту з нерухомості, але ж я розуміла, що війна, в людей грошей може не буть і куда селить їх, теж не знала, то я пішла до голови сільської ради», - розповідає волонтерка.

Там і вирішили облаштовувати порожні хати і селити людей безкоштовно. «Дуже багато покинутих хат. Я рада, що туди заселяються людей і школа поповниться дітками», - каже староста Яполоцького старостинського округу Марія Комар.

Родина Наумців стали першими заселеними. Син Олексій хоч і дистанційно та вже навчається в тутешній школі. Кажуть, прийняли як рідних. «Приготували нам тут, по-домашньому, як рідні, а природа найкраща, найкраща - це Полісся», - переконує переселенка із Харкова.

Вони приїхали із Харкова, а туди втікали, коли 8 років тому прийшли росіяни на Луганщину. «Поїхали з Кадіївки до Харкова в чом були: в шльопках, в шортах на останньому потягу з Алчевська», - розказує Дмитро.

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І лиш напередодні у Харкові придбали житло та облаштувалися, як окупанти пішли повномасштабно на Україну. Під обстрілами опинився і їхній район.

Коли їхню історію дізналася родина пана Віктора без вагань дали їм жити синівський будинок. Чоловік каже, попри усе горе, яке принесли росіяни, вони українців і об’єднали. «Уже Україна не буде роз’єднана, Україна буде вже єдина як ніколи», - переконаний чоловік.

У цьому селі тепер живуть десятки переселенців з Київщини, Чернігівщини, Донеччини, Луганщини. А дехто вже планує тут вже лишатися назавжди. От і крихітна Мілана усміхається в новій домівці. А її двоюрідний брат Микита просить передати кілька слів нашим захисникам. «Щоб вони швидше закінчили війну і перемогли Росію», - каже хлопчик.

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