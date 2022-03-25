В селі Калинівка Київської області окупанти обстріляли нафтобазу

Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Ввечері 24 березня у селі Калинівка Фастівського району Київської області російські окупанти обстріляли нафтобазу.

Як передає пресслужба ДСНС України, внаслідок обстрілів виникла пожежа. Сьогодні, 25 березня, станом на 6:25 залишки нафтопродуктів продовжують горіти. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.

Зазначимо, що протягом ночі окупанти також обстрілювали Рубіжне у Донецькій області. На жаль, є загиблі. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що в регіоні не вистачає пожежних машин, отже одночасно фіксують велику кількість займань. Лише потягом минулої доби в області сталася 21 пожежа у житлових будинках. До слова, у ніч проти 25 березня після розірвання снарядів полум’ям охопило три житлових будинки в центрі Рубіжного.

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