В селі Мощун, яке росіяни знищили майже повністю, досі чекають на комісію, а поки лагодять залишки будинків

Село Мощун стало справжнім форпостом на шляху російських орків до столиці і нині майже зруйноване.

Село, де були не лише житлові будинки, а й дачі багатьох киян. Про відновлення, відбудову, говорити там ще зарано, але люди намагаються починати приводити все до ладу, йдеться в ТСН.

Мощун без електрики та газу чи не з перших днів повномасштабного вторгнення. Газ вже підключили, а ось електрики ще немає, кажуть, через те, що росіяни знищили майже всі дроти, їм треба більше часу.

Кілька днів тому до Мощуна почали їздити маршрутки і люди тепер можуть дістатися до своїх будинків, серед них і Валентина Михайлівна. Щоправда, щоб дістатись свого двору жінці потрібно здолати пішки ще кілька кілометрів. Вона була там вже кілька разів. Минулого разу вже засадила город і роботи там вистачає .« Душа болить знаєте як.. Побило всі вікна, дах, все, взяла двох помычників, щоб щось допомогли, а дійти тепер важко», - каже жінка.

Також читайте В Запоріжжі камери зафіксували момент влучання ракет, місцеві і досі усувають наслідки руйнувань

Дорога селом йде повз знищені будинки. Мощун був дуже важливий для росіян – це був ключ до Києва і вони усіма силами намагалися його взяти, і не шкодували снарядів для його обстрілів. Як наслідок, майже кожен будинок в Мощуні постраждав.

Олександр залишався в Мощуні з перших днів. Думав, тут буде безпечно, тому до нього з'їхалися і діти із внуками, але вже за кілька днів, розповідає, Мощун став справжнім пеклом. «Перший загорівся будинок навпроти, ми гасили пожежу і потім вже почалися бойові дії. Потім почали перелітати снаряди через нас, а потім вже числа 28 почали снаряди прилітать на вулицю, падати. І після 5 березня 24 годин на добу", - каже він.

Лише в будинок Олександра прилетіло три снаряди. Дітей і онуків довелося евакуювати. «Коли прилетів перший, ми були вдома, а вже далі ми були в сусідки в підвалі, там підвал ходуном ходив, а в хаті перебувати не можна було, тому що тут так прилітало», - розповідає Олександр.

Село Мощун на Київщині повертається до життя – репортаж ТСН

Чоловік вже почав власними силами відбудовувати будинок. Каже, на відбудову йому знадобиться близько 300 тисяч гривень. «В мене матеріали є, те що я зможу, я зараз уже ремонтую, позакривав діри, отвори, де трохи позамазую, що зможу, те зроблю, а інше навіть не знаю, що робити», - розповідає чоловік.

В Мощуні має працювати комісія, яка фіксує пошкодження. Вона вже була у кількох будинках, але вибірково. Більшість людей у селі її не бачили. Хоча, кажуть, тут її чекають чи не в к ожному дворі.

Читайте також:

Шольц: "Не буде жодного миру під диктування Путіна"

У Луцьку вперше за три місяці відкрили дитячі садки

Підробив документи: в Україні викрили чоловіка, який роками ввозив тонни добрив із Росії (фото)