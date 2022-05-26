В селі, яке не дало ворогу прорватись на Київ, постраждала майже кожна хата: на відновлення потрібен мільярд

В селі, яке не дало ворогу прорватись на Київ, постраждала майже кожна хата: на відновлення потрібен мільярд

За попередніми розрахунками, збитки лише одного села Мощун сягають понад мільярд гривень.

Різні комісії проводять десятки експертиз, щоби зрозуміти скільки ж насправді потрібно грошей, аби людям відновити зруйноване, або повністю втрачено житло, йдеться в ТСН.

Розбомлених рашистськими снарядами хатів у самому Мощуні більшість. Люди виїхали іще під час окупації, а от повертатися їм вже нікуди. Очільник Гостомельскої селищної військової адмністрації Тарас Доменко оглядає хати та вулиці. «Якщо ми говоримо про кількість осіб, які подали сьогодні заявки до нас до центру надання адмінпослуг, стосовно втраченого чи пошкодженого майна, то в нас їх наразі близько 3 тисяч і десь в середньому 200 заяв ми отримуємо щоденно», - кажу він.

Одна з них - Оксана Грашина. Нині на її городині імпровізовані два басейни. Це величезні вирви від снарядів, котрі влучали і в її хату і в хату її батьків.

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Снаряд влучив прямісенько у її житло, тепер воно аварійне - жити в ньому небезпечно. Висновки комісії, каже пані Оксана, обнадійливі. «Я сподіваюсь, що його слова будуть справжені і до кінця літа все таки будемо надіятися, що ми будемо з вікнами, стінами», - каже Оксана.

Місцеві приходять на збори, щоб не лише подати документи про руйнацію, а й почути терміни - коли і хто їм відновить розбомблене рашистами житло.

І хоч до підрахування остаточних збитків іще далеко, чиновник військової адміністрації обіцяє, вже в червні людям почнуть ремонтувати вибиті вікна чи двері. Для тих, хто повністю втратив житло - ситуація складніша. Нині влада шукає інших фахівців, які мають встановити збитки навіть неоформлених документально дачних будинків. І паралельно шукає тих, хто допоможе із відновленням, бо до репарацій від Росії може пройти багато часу.

«Це космічна сума, тобто давайте так – нам не вистачить навіть 20-річних бюджетів нашої громади, для того, щоб відновити все зруйноване майно. Останній був близько 440 мільйонів гривень», - пояснює Тарас Доменко.

За попередніми підрахунками чиновника на тепер у Мощуні залишилося лише 40 відсотків житла, придатного до життя.

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