В Севастополі під час поминок офіцера Чорноморського флоту несподівано померли два окупанта

В окупованому росіянами Севастополі під час поминок одного з офіцерів, який “мінуснувся” після удару по штабу Чорноморського флоту, загинули ще два окупанта. Це сталося від отруєння.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, під час поминального обіду в одному з місцевих ресторанів отруїлися семеро людей. Двоє з них в результаті цього померли в реанімації. Попередньо, окупанти з’їли зіпсовану рибу.

Що цікаво, російські пабліки пишуть, що такі інциденти вже були влітку, коли отруїлася та померла ціла сім’я. В той час як так званий “губернатор” Розважаєв по якимось причинам навіть заборонив її хоронити.

Додамо, що поминки були влаштовані після загибелі одного з офіцерів штабу Чорноморського флоту, в який нещодавно був “приліт”.

Нагадаємо, що успішний удар по ЧФ РФ у Севастополі показує, що Кримський міст буде знищено.

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