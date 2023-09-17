В Севастополі пролунали потужні вибухи: окупаційна влада заявляє про збиття дронів

В тимчасово окупованому росіянами Севастополі ввечері 17 вересня було чутно звуки вибухів та пострілів. Кремлівські телеграм-канали пишуть про “бавовну” в районі мису Фіолент.

Про це пише “Українська правда”.

Як зазначається, російські канали повідомляють про звуки вибухів в районі мису Фіолент. “Бавовна” могла “розквітнути” біля частини радіо-радіотехнічної розвідки або частини ППО, які розташовані поруч. Після цього автівки з увімкненим сиренами помчали до епіцентру.

Вже згодом Міноборони РФ заявило, що о 20:30 ППО росіян начебто збила два українські безпілотники над південно-західною частиною Криму, а вже о 21:30 - ще один безпілотник.

Водночас джерело “Української правди” в розвідці пояснило, що вибухи в Севастополі були спричинені спільною роботою ГУР та ВМС. Там підкреслили, що “продовжується планова работа”.

Водночас так званий “губернатор” Севастополя заявив, що від дронів окупанти намагалися “сховатися” за “маскувальним димом”.

“Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від Чорноморського флоту, використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно”, - сказав так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, що біля Севастополя український дрон уразив ще один російський корабель.