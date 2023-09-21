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В Севастополі пролунали сильні вибухи: місцеві кажуть про задимлення

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Севастополі пролунали сильні вибухи: місцеві кажуть про задимлення

Крим - це Україна / Фото: Жовта стрічка

В соцмережах пишуть, що і в районі Саків було гучно.

В окупованому росіянами Криму знову неспокійно. Надвечір там місцеві почули вибухи в Севастополі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, “бавовна” завітала в Севастополь. Сильні вибухи чули в районі бухти Омега та студмістечка.

Крім того, в соцмережах пишуть, що і в районі Саків було гучно. Там, начебто, працювала протиповітряна оборона. Наразі місцеві кажуть про сильне задимлення.

Ніякої офіційної інформації стосовно вибухів немає.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили, що завдали комбінованого удару по аеродрому окупантів у Криму.

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Дата публікації
Перегляди
422
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