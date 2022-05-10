"В шапку нас***ти і надіти на голову": російські солдати планують мститися своєму командуванню

"В шапку нас***ти і надіти на голову": російські солдати планують мститися своєму командуванню

Російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів.

Вони готові помститися за накази не відступати під обстрілами ЗСУ.

Як повідомляє СБУ, про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…" – розповідає батькові окупант, який разом зі своїм підрозділом намагається вижити на Харківщині.

Обурений чоловік радить сину не ризикувати життям, а йти у "відмову". І щоб помститися командирам за таке відношення, радить: "Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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