В школу на Київщині окупанти випустили 14 снарядів, але колектив почав збирання грошей на її відновлення

В школу на Київщині окупанти випустили 14 снарядів, але колектив почав збирання грошей на її відновлення

Школа села Бузова, яку обстрілювали і реактивною артилерією, і з танків та мінометів, вистояла. Вчителі своїми силами, що змогли те поприбирали, а тепер чекають на капітальний ремонт, аби першого вересня, попри все, провести урочисту лінійку.

Окупанти щодоби знищують в середньому по 2 українські заклади освіти. Загалом повністю зруйнували 182 будівлі. А ще майже 1800 – пошкодили, йдеться в ТСН.

До школи у Бузовій приходять учні 8-А, щоб забрати табелі, та розмови в них сьогодні геть не про оцінки. «Спочатку в бомбосховищах, потім кудись їхали», - діляться діти.

В учнів бузівської школи, як і у всіх українських дітей, війна забрала третину навчального року. Росіяни намагалися забрати і саму школу - в неї вони поцілили 14 разів. Били з боку Житомирської траси - реактивними ракетами, мінами та навіть танками, прямою наводкою.

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ТСН була тут одразу як окупантів вибили з Київщини. На подвір’ї іще стирчали хвостовики ракет, в навчальних класах був гармидер від прильотів. А вже за місяць вчителі і всі працівники закладу, де могли поприбирали аудиторії від сміття, все непошкоджене начиння - склали в коробки, а вікна забили плівкою. Кажуть, що вивезли 12 вантажівок зі сміттям.

Директор закладу Сергій Харитончик зізнається, досі не може змиритися з тим, у що росіяни перетворили його школу. Суму додає і те, що до війни це була щойно відремонтована школа. Нові меблі і сучасні з новітнім інтерактивним обладнанням класи. «Вони хочуть просто знищити український народ, або від заздрощів, що бачать таку красу», - каже він.

Під час боїв шкільне бомбосховище було прихистком не лише для викладачів та учнів, а й багатьох селян. Коли обстріли були особливо щільними звідси не виходили годинами, а то й днями.

Нині в школі уже відновили комунікації та Інтернет. Уроків немає, бо ж канікули та й будівля ще не готова, а от персонал - на місцях.

Наразі тут чекають, коли спецкомісія підсумує скільки треба грошей, аби відновити заклад. Його ж керівники навіть відкрили фонд для приватних пожертв на відбудову.

Часу обмаль, роботи багато, але вчителі переконані, що за наявності фінансування першого вересня проведуть лінійку. А ті дітлахи, які нині несміливо і з побоюванням заходять в зруйновані класи, скоро, як і раніше забігатимуть сюди з веселим вереском.

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