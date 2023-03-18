В Силах оборони розповіли про основний задум окупантів щодо Авдіївки

Протягом минулої доби ворог 21 раз спробував атакувати позиції в районі Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині.

Російське командування запланувало "взяти Авдіївку в кільце", щоб локалізувати українські Сили оборони, які там перебувають. Просто саме місто не потрібне російським загарбникам.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, лише за вчорашній день противник втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими.

"Натомість стало відомо, що в районі Авдіївки та Мар'їнки в підрозділ 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ долучили ще підрозділ російського спецназу 98-ї десантно-штурмової бригади. Це таке собі підсилення, але морально-психологічний стан даного підрозділу рівний нулю. Тому що зможе зробити цей спецпідрозділ не відомо", - зазначив він.

Дмитрашківський також зауважив, що на Авдіївському напрямку російські війська досить сильно намагалася атакувати два тижні тому, але зазнали досить значних втрат в живій силі та техніці.

"Відповідно їм потрібен час для відновлення. Підрозділ 98-ї бригади, як відомо, з останніх резервів боєздатних на даному напрямку", - сказав Дмитрашківський.

На Авдіївському напрямку спостерігається накопичення сил і засобів РФ.

"Але, для російських військових пенсіонерів, які перебувають в Кремлі, для них основним задумом є взяття в кільце Авдіївки. Саме місто їм не потрібне, а їм треба локалізувати всі Сили оборони, які перебувають в цьому місті. Поки що всі ці спроби марні, і власне, очікуємо, що буде далі. Але з огляду на все помітно, що ворог уже досить виснажений", - підсумував він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, російські війська завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.

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