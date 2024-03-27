В Силах оборони відреагували на допис Ткаченка про повітряну небезпеку: "Кожен українець повинен звертати на це увагу"

Там також поставили риторичне запитання, чому у пана Ткаченка саме сьогодні з’явився відповідний допис.

У Силах оборони відреагували на допис заступника міністра з питань розвитку стратегічних галузей промисловості Тимура Ткаченка. В Мережі він попередив про можливі обстріли з боку окупантів.

Про це в ефірі “Новини Live” повідомила начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталія Гуменюк.

“Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки”, – наголосила Наталія Гуменюк.

Вона також поставила риторичне запитання, чому у пана Ткаченка саме сьогодні з’явився відповідний допис. Окремо вона підкреслила, що під час війни взагалі не варто ігнорувати повітряні тривоги.

Зазначимо, що Ткаченко зранку опублікував допис, в якому закликав українців реагувати на тривогу, а балансоутримувачам забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Нагадаємо, що Росія випустила дві балістичні ракети по Києву 25 березня. За попередньою інформацією, вдруге від початку війни було застосовано “Циркон”.

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