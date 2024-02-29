В Словаччині втомилися від війни в Україні: спікер парламенту приголомшив заявою про переговори з РФ

Він висловив сподівання, що знайдуться політики, які ініціюють такі мирні перемовини, що “зупинять убивства людей”.

Словаччина допомагає Україні чим може, але сподівається на початок “мирних переговорів” з Росією.

Про це після зустрічі голів парламентів країн Вишеградської четвірки (V4) у Празі 29 лютого заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні.

“Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було б спробувати створити можливості для дипломатичного рішення…”, — зазначив він.

“Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів”, — заявив політик, додавши, що це його прагматична думка.

Він висловив сподівання, що знайдуться політики, які ініціюють такі мирні перемовини, що “зупинять убивства людей”.

При цьому очільник парламенту визнав, що це Україна має вирішувати, в який спосіб вона хоче закінчити цю війну, чи вона згодна приєднатися до мирних переговорів.

Пеллегріні, який кілька разів назвав війну “конфліктом в Україні”, поскаржився, що Словаччину несправедливо критикують за її нинішню позицію. Він нагадав, що його країна від самого початку надавала військову техніку і нині продовжує надавати допомогу “всім, що може собі дозволити”. Це, уточнив він, гуманітарна допомога, підтримка України на шляху до ЄС, а також зусилля заради того, аби транші схваленої Євросоюзом фінансової допомоги вчасно надійшли до Києва.

Словацький парламентарій також заявив, що його країна успішно позбавляється залежності від російських енергоносіїв.

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