"В смысле? Он че, на Украине": як мати окупанта відреагувала, що її син у полоні (відео)

У відповідь на інформацію, що її син у полоні, жінка сказала: "і що".
Український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю в полонених окупантів, поговорив з черговим загарбником.
Юний окупант з Красноярська, 2001 року народження, запевняв, що проходив строкову службу, а підписати конктракт його нібито примусило командування.
Але увагу глядачів привернув той факт, що мати росіянина, до якої додзвонився журналіст і дав поговорити з сином, не зрозуміла, що її чадо у полоні, і емоційно відреагувала на цю інформацію.
Спочатку на відео окупант крізь сльози говорить зі своєю сім'єю по відеозв'язку. Мати і батько радісно підбадьорюють сина, мовляв "не плачь, прорвемся". Спантеличений журналіст не розуміє радості росіян.
Далі — діалог і реакція матері.
Золкін: "Зараз ваш син заспокоється, а я питання задам. Коли росіяни зрозуміють, що не потрібно в Україну йти".
Мати окупанта: "Що? А навіщо такі питання задаєте?"
Золкін: "Ваш син прийшов вбивати наших людей".
Мати окупанта: "Тобто, він що, на Україні. Нам сказали, що їх взагалі не відправлять на Україну. Строковиків".
Золкін: "Ну, ваш син у полоні".
Мати окупанта: "Був?".
Золкін: "Є. Він тільки сюди потрапив".
Мати окупанта: "І що?".
Далі жінка запевнила, що не цікавиться політикою, а від батька крім лайки майже нічого не було чути.
Нагадаємо, що звільнені з полону російські окупанти, які в інтерв'ю українським цивільним журналістам розповідали про те, що здивовані хорошим ставленням з української сторони і відсутністю "нацизму", після повернення до РФ одразу "перевзулися" і заговорили про знущання "укрів".
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