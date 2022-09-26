"В смысле? Он че, на Украине": як мати окупанта відреагувала, що її син у полоні (відео)

У відповідь на інформацію, що її син у полоні, жінка сказала: "і що".

Український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю в полонених окупантів, поговорив з черговим загарбником.

Юний окупант з Красноярська, 2001 року народження, запевняв, що проходив строкову службу, а підписати конктракт його нібито примусило командування.

Але увагу глядачів привернув той факт, що мати росіянина, до якої додзвонився журналіст і дав поговорити з сином, не зрозуміла, що її чадо у полоні, і емоційно відреагувала на цю інформацію.

Спочатку на відео окупант крізь сльози говорить зі своєю сім'єю по відеозв'язку. Мати і батько радісно підбадьорюють сина, мовляв "не плачь, прорвемся". Спантеличений журналіст не розуміє радості росіян.

Далі — діалог і реакція матері.

Золкін: "Зараз ваш син заспокоється, а я питання задам. Коли росіяни зрозуміють, що не потрібно в Україну йти".

Мати окупанта: "Що? А навіщо такі питання задаєте?"

Золкін: "Ваш син прийшов вбивати наших людей".

Мати окупанта: "Тобто, він що, на Україні. Нам сказали, що їх взагалі не відправлять на Україну. Строковиків".

Золкін: "Ну, ваш син у полоні".

Мати окупанта: "Був?".

Золкін: "Є. Він тільки сюди потрапив".

Мати окупанта: "І що?".

Далі жінка запевнила, що не цікавиться політикою, а від батька крім лайки майже нічого не було чути.