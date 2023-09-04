В Сочі почалися переговори Путіна та Ердогана: що планують обговорити

В Сочі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Про це пише російський BILD.

Як повідомляється, перед початком закритої зустрічі президентів, вони виступили перед журналістами та оприлюднили перелік питань, які планується обговорити. Зокрема, мова буде йти про війну в Україні та можливості відновлення зернової угоди.

Крім того, обговорити планується і російський газовий хаб в Туреччині, створення якого має завершитися найближчим часом.

“Президент Туреччини Реджеп Ердоган, у свою чергу, заявив, що за його переговорами з Путіним стежитиме весь світ. За словами турецького лідера, Росія та Туреччина розвивають торговельні відносини та наближаються до товарообігу у 100 млрд доларів на рік. Ердоган також додав, що попросить у РФ допомоги у гасінні лісових пожеж: він розраховує, що Росія зможе направити до Туреччини свої літаки-амфібії”, - пише пидання.

Нагадаємо, що ООН пропонує виконати деякі вимоги Росії заради “зернової угоди”.

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