В США можуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму: що це означатиме для РФ

Сенат Сполучених Штатів одноголосно схвалив резолюцію, яка містить заклик до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Останнє слово залишається за Державним департаментом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

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Всі американські дипломати говорять, що це рішення достатньо складне для адміністрації. Адже на практиці воно означатиме, що Росія потрапить до дуже “елітного” клубу, де вже перебувають Північна Корея, Іран, Ірак, Сирія, Судан, Куба та інші.

І якщо туди потрапить Росія, то не лише держави з антипутінської коаліції, ті, які вже запровадили санкції щодо путінського режиму, але й всі інші, змушені будуть дуже обережно взаємодіяти зі спонсоркою тероризму, щоб не наразитися на санкції самим.

Багато держав і досі продовжують торгувати з Росією. Наприклад, такі великі економіки як Китай, Індія. Тобто рішення про визнання Росії спонсоркою тероризму достатньо складне технічно. Але не можна сказати, що нереальне. Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк нещодавно заявила про те, що це питання залишається на порядку денному.

Сам держсекретар Ентоні Блінкен напередодні спілкувався із пресою. Він, з-поміж іншого, сказав, що Росія готує анексію захоплених українських територій і збирається проводити там так звані референдуми. І це не залишиться безкарним, за словами Блінкена, але нічого проти визнання спонсорства тероризму Блінкен не говорив.

І те, що Сенат напередодні зробив власний крок і схвалив резолюцію, яка закликає Секретаря Блінкена зробити цей крок, це, власне, моральний тиск, спонукання.

У тій резолюції, до речі, ідеться про спонсорування Росією тероризму не лише в Україні, але й в Чечні, Сирії, Грузії та всередині самої РФ. Щодо конкретно України - згадується, що в лютому Путін відправив до України 400 найманців із групи “Вагнера”, щоб убити президента Володимира Зеленського, а також численні страти безневинного цивільного населення, які намагалися приховати братськими могилами.

Вбивства безневинних мирних жителів і масові поховання у парках, біля будинків не можуть залишитися непокараними. Це тероризм, і очікуємо офіційного визнання Росії країною-терористкою.

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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