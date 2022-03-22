В США та НАТО вважають, що Білорусь готова вторгнутися до України, і назвали ймовірні дати

В США та НАТО вважають, що Білорусь готова вторгнутися до України, і назвали ймовірні дати

В НАТО оцінюють, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати наступ РБ проти України".

Сполучені Штати та НАТО вважають, що війська Білорусі найближчими днями можуть вторгнутися до України, і для нападу країна вже вживає необхідних заходів.

Про це CNN повідомили військові чиновники США та НАТО у понеділок, 21 березня.

"Путін потребує підтримки. Допомогло б будь-що", – пояснив чиновник.

Як пише видання з посиланням на джерело з білоруської опозиції, бойові підрозділи Білорусі готові найближчими днями вступити до України з тисячами сил, готовими до розгортання.

Високопосадовий представник розвідки НАТО окремо сказав, що в НАТО оцінюють, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати наступ РБ проти України".

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Водночас, на думку військового чиновника НАТО, остаточне рішення щодо участі Білорусі у війні ще має бути прийняте в Москві, і поки немає жодних ознак того, що білоруські сили беруть участь у боях в Україні.

"Справа не в тому, чого хоче Олександр Лукашенко", — пояснив чиновник, маючи на увазі самопроголошеного білоруського президента. "Питання таке: чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Участь дестабілізує Білорусь", - сказав чиновник.

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