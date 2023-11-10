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В США відбудеться українсько-американська конференція щодо зброї: Єрмак розповів деталі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В США відбудеться українсько-американська конференція щодо зброї: Єрмак розповів деталі

Палата представників США у Вашингтоні / Фото: Associated Press

За дорученням Зеленського відбулася міжнародна конференція щодо військової індустрії та власного виробництва.

Незабаром в США відбудеться українсько-американська конференція щодо зброї. Домовленості про конференцію відбулися між президентами Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

“Про це не тільки ми говоримо, про це говорять і країни, з якими ми маємо сьогодні партнерські і дружні відносини. Коли щось трапляється - це неможливо, щоб ви отримали допомогу на 100%, яка вам потрібна. Саме тому ми за дорученням президента сьогодні провели міжнародну конференцію щодо військової індустрії і власного виробництва. Сьогодні це є одним з головних наших пріоритетів і дуже підтримується партнерами, ми домовилися зі Сполученими Штатами, президент Зеленський з президентом Байденом, що дуже скоро відбудеться конференція у Сполучених Штатах українсько-американська по зброї”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у Конгресі заявили, що припинення допомоги Україні буде "помилкою цілого покоління".

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Перегляди
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