В США відбудеться українсько-американська конференція щодо зброї: Єрмак розповів деталі

Незабаром в США відбудеться українсько-американська конференція щодо зброї. Домовленості про конференцію відбулися між президентами Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

“Про це не тільки ми говоримо, про це говорять і країни, з якими ми маємо сьогодні партнерські і дружні відносини. Коли щось трапляється - це неможливо, щоб ви отримали допомогу на 100%, яка вам потрібна. Саме тому ми за дорученням президента сьогодні провели міжнародну конференцію щодо військової індустрії і власного виробництва. Сьогодні це є одним з головних наших пріоритетів і дуже підтримується партнерами, ми домовилися зі Сполученими Штатами, президент Зеленський з президентом Байденом, що дуже скоро відбудеться конференція у Сполучених Штатах українсько-американська по зброї”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у Конгресі заявили, що припинення допомоги Україні буде "помилкою цілого покоління".

Читайте також: