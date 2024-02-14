В США занепокоєні серйозною загрозою національній безпеці: Салліван зробив анонс

На завтра, 15 лютого, призначено брифінг за участю ключових законодавців.

У США чиновники попередили про серйозну загрозу національній безпеці.

Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Так, в США занепокоєні безпековою ситуацією. Там вважають, що існує серйозна загроза. На завтра, 15 лютого, призначено брифінг за участю ключових законодавців.

Салліван також додав, що адміністрація Білого дому застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах США, ніж будь-яка інша адміністрація в історії.

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому", - заявив Салліван.

Нагадаємо, що спливла приголомшлива інформація про начебто “таємну зустріч” радників Путіна й Байдена в Туреччині, де мали обговорити “мир в Україні”.

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