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В Сухопутних військах ЗСУ прокоментували звільнення острова Зміїний від окупантів: не витримали вогню наших ударів (відео)

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В Сухопутних військах ЗСУ прокоментували звільнення острова Зміїний від окупантів: не витримали вогню наших ударів (відео)

Острів Зміїний, скриншот з відео / "Світ на виворіт"

Російські окупанти залишили острів Зміїний, бо не витримали вогню наших артилерійських, ракетних систем та авіаційних ударів.

Захисники Одещини вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ ЗС України.

“Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України. Разом до Перемоги”, - наголосили в Сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ вигнали окупантів з острову Зміїний: у МВС пояснили, чому це так важливо для України.

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