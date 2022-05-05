В Сумах рятувальники продовжують розбирати наслідки "руского міра"

В Сумах рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування розбирають завали житлового масиву Веретинівка.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, російські окупанти скинули на мирних мешканців, які проживали у приватному секторі, авіабомбу. Внаслідок чого загинули невинні люди, кілька десятків громадян постраждали.

“Чотири будинки було вщент зруйновано, а у навколишніх будівлях, у тому числі в гуртожитку коледжу СНАУ, були вибиті всі вікна”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що Зеленський запросив президента Німеччини Штайнмаєра відвідати Україну.

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