В Сумах рятувальники продовжують розбирати наслідки "руского міра"

В Сумах рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування розбирають завали житлового масиву Веретинівка.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, російські окупанти скинули на мирних мешканців, які проживали у приватному секторі, авіабомбу. Внаслідок чого загинули невинні люди, кілька десятків громадян постраждали.
“Чотири будинки було вщент зруйновано, а у навколишніх будівлях, у тому числі в гуртожитку коледжу СНАУ, були вибиті всі вікна”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що Зеленський запросив президента Німеччини Штайнмаєра відвідати Україну.
Читайте також:
- Бригада "Чорні Запорожці" поповнила список "безсмертного полка РФ" і захопила трофейну техніку
- "Збудувати нову європейську країну": Шмигаль повідомив про зібрані $6,5 млрд на конференції донорів
- Творець "Орла і решки" Синельников про погрози з Росії: "За мою голову є сума"